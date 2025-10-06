США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение

Политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, победило в субботу на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Лидера движения поздравил действующий глава правительства республики Петр Фиала.

ANO после подсчета голосов на 99,84% избирательных участках республики собрало 34,62% голосов избирателей и получило 80 депутатских кресел в 200-местной нижней палате парламента. В Палату депутатов прошли в общей сложности шесть политических сил. Явка избирателей составила 68,91%.

Кроме ANO, в Палату депутатов своих представителей провели: коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти в республике либеральных партий (23,3 % и 52 депутатских мандата); политическое движение STAN ("Старосты и независимые") - партнер Spolu по действующей правительственной коалиции (11,2 % и 22 мандата); Piráti (Чешская пиратская партия) - 8,9% и 18 мандатов, оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 7,8% и 15 мандатов; а также внепарламентское движение Motorist ("Автомобилисты") - 6,78% и 13 депутатских мандатов.

По сравнению с прошлыми выборами в Палату депутатов, состоявшимися осенью 2021 года, количество представителей ANO в нижней палате увеличилось на 8 депутатов, у Чешской пиратской партии - на 14 депутатов. Представительство Spolu и STAN сократилось соответственно на 19 и 11 депутатов. На 5 депутатов уменьшилась также фракция SPD.

ANO будет вести переговоры о создании правительства страны с SPD и Motorist . Об этом заявил Бабиш, комментируя итоги выборов.

"Движение ANO достигло исторического успеха! - сказал политик. - Мы хотим, чтобы Чехия была лучшим местом для жизни в Евросоюзе <…>. Мы будем вести переговоры [по поводу формирования правительства] с SPD и "Автомобилистами".

ANO привержено членству Чехии в Евросоюзе и НАТО, но находясь в кабмине, движение будет настаивать, по словам Бабиша, на ужесточении борьбы с нелегальной миграцией в ЕС и выступать против любых механизмов распределения беженцев в сообществе. Средства из государственного бюджета, как сказал он, будут направляться прежде всего на нужды граждан Чехии.

Касаясь ситуации на Украине, Бабиш выразил надежду на завершение военного конфликта при посредничестве США. "Будем надеется, что [американский президент Дональд] Трамп [добьется] завершения войны при участии европейских лидеров в НАТО", - сказал политик.

Говоря о чешской инициативе, по которой Украина получает снаряды, закупленные в третьих странах за счет западных государств, Бабиш отметил, что у него на это отличный от действующих властей взгляд.

"Если кто-то заработает 30 млрд [крон] (примерно $1,4 млрд) за счет Украины и на [этой] войне, то нам это не нравится. У меня на эту [тему] иной взгляд. Мы, совершенно точно, будем это решать, и у меня нет проблем обсудить это и с президентом [Владимиром] Зеленским, если он захочет. Мы сделаем этот [процесс] прозрачным. Война ужасна и нельзя допустить, чтобы на этой войне кто-то экстремально богател <…>. Мы не препятствуем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину", - сказал лидер ANO. Он ранее говорил, что инициатива по поставке боеприпасов ВСУ должна перейти к НАТО.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что «Бабиш повлияет на политику Чехии в отношении Украины - страна перестанет быть проукраинским хабом. Но вопрос только в том, что это ничего не меняет. Например, Орбан влияет на позицию ЕС по Украине, но само по себе результата это не дает. Точно так же, как Фицо.Мы помним заявления Милановича, Радева и многих других. Само по себе это не имеет никакого значения, когда речь идет об устоявшемся легитимном с их точки зрения, институте - ЕС. Институт будет принимать решения, вне зависимости от того, кто находится у власти в какой-то конкретной стране».

По мнению эксперта, «у Чехии, Венгрии и Словакии нет позиции по украинской проблеме, которую можно сформировать как единую. И если бы это было, была бы другая ситуация. Но для этого им нужна помощь, сами они не справятся. А помочь им пока никто не изъявил желания. К этим страна можно добавить и Сербию, тем более, что они все граничат друг с другом. Сербия, Венгрия, Словакия, Чехия, имеют общую протяженную границу от западных Балкан до почти севера Центральной Европы, и им можно было бы иметь общую позицию. Но вопрос в том, что это не так просто, как кажется».

Владимир Брутер считает, что «помочь им могут американцы, если хотят урегулирования на Украине, помочь им может Россия. Если американцы хотят договоренностей по Украине, то у них должно быть лобби в Европе, которое хочет этих договоренностей. Но пока они имеют дело с объединенным европейским институтом и вынуждены полностью считаться с его мнением. Не будет Трамп бить все горшки. А внутреннюю оппозицию нужно создать. И создать ее может только Россия вместе с США. Но для этого, первое, нужно время, которое потеряно. Сейчас Трамп уже связан огромным количеством обязательств. А второе - это сложная интеллектуальная и практическая работа. Ее кто-то должен сделать».