/ Ближнее зарубежье / Политика / Грузинская кухня / Политика и религия
Политика
В Грузии призвали иностранные силы признать ответственность за беспорядки
6 октября 2025 / 18:45
© Михаил Егиков/ ТАСС

Иностранные покровители радикалов должны признать, что несут ответственность за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси в день проведения выборов в местные органы власти. Соответствующее сообщение разместил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Примечательно, что никто из иностранных покровителей радикалов пока не осудил террористическое нападение на президентский дворец. Однако сегодня только осуждения уже недостаточно. Они должны взять ответственность, поскольку политические интриги, управляемые извне, довели радикалов в Грузии до госпереворота", - указал он.

В минувшую субботу на площади Свободы в Тбилиси прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной вблизи резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с использованием водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь на 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет заключения.

