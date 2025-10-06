Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
6 октября 2025 / 19:00
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия

Политика
Политика
The Times назвала Макрона "хромой уткой"
6 октября 2025 / 18:59
The Times назвала Макрона "хромой уткой"
© EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

Британская газета The Times считает президента Франции Эмманюэля Макрона "хромой уткой", которая не в силах навязать свою политику разрозненному парламенту страны.

Как отмечается, у Макрона, чьи полномочия на высшей государственной должности истекают в 2027 году, есть три варианта дальнейших действий: назначение нового премьера, парламентские выборы и собственная отставка.

Некоторое время назад Макрон был замечен прогуливающимся в одиночестве по набережной в Париже спустя несколько часов после объявления об отставке едва назначенного правительства. Кадры, на которых запечатлена прогулка французского лидера, распространил телеканал BFMTV.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту прошение об отставке ввиду критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. 

