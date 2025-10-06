Британская газета The Times считает президента Франции Эмманюэля Макрона "хромой уткой", которая не в силах навязать свою политику разрозненному парламенту страны.

Как отмечается, у Макрона, чьи полномочия на высшей государственной должности истекают в 2027 году, есть три варианта дальнейших действий: назначение нового премьера, парламентские выборы и собственная отставка.

Некоторое время назад Макрон был замечен прогуливающимся в одиночестве по набережной в Париже спустя несколько часов после объявления об отставке едва назначенного правительства. Кадры, на которых запечатлена прогулка французского лидера, распространил телеканал BFMTV.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту прошение об отставке ввиду критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина.