Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и выразил ему соболезнования в связи со второй годовщиной атаки радикалов ХАМАС на территорию еврейского государства. Об этом информировал официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

"Канцлер отметил, что в Германии не может быть места антисемитизму. Он заверил, что правительство ФРГ сделает все в его силах для того, чтобы евреи могли жить в Германии в безопасности", - указал он. Мерц также заявил, что Берлин будет отстаивать существование и безопасность Израиля. Это, по словам канцлера, неизменно "является сущностью германо-израильских отношений и выражением непреходящей исторической ответственности Германии", сообщил Корнелиус.

Вместе с тем Мерц выразил надежду на то, что "в ближайшие дни" удастся освободить заложников, остающихся у ХАМАС, и добиться перемирия в секторе Газа. Кроме того, канцлер "решительно приветствовал мирный план президента США Дональда Трампа по Газе", который, по его мнению, "предоставляет подлинный шанс на прекращение войны", заявил представитель правительства.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию, еврейского государства сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.