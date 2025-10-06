Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Правые партии Европы
Политика
Фон дер Ляйен обвинила в поддержке РФ депутатов, которые выразят недоверие ЕК
6 октября 2025 / 19:31
Фон дер Ляйен обвинила в поддержке РФ депутатов, которые выразят недоверие ЕК
© EPA-EFE/ KENZO TRIBOUILLARD/ POOL/ТАСС

Урсула фон дер Ляйен обвинила депутатов, которые намерены отдать свой голос за вотум недоверия возглавляемой ей Еврокомиссии (ЕК), в поддержке России. Соответствующее заявление она сделала, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге в защиту своей Еврокомиссии в преддверии намеченного на 9 октября голосования по двум вотумам недоверия, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

По словам фон дер Ляйен, президент РФ Владимир Путин, выступая в клубе "Валдай", "не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе, которые делают за него его работу". Она отметила, что все в Европе должны были очень внимательно слушать речь российского лидера, утверждая, что в ней он обвинил Брюссель в разжигании конфликта на Украине.

Некоторое время назад пресс-служба Еврокомиссии информировала о том, что ЕК "не следила за выступлением президента РФ" в Сочи.

Кроме того, глава ЕК переложила с себя вину за то, что были инициированы вотумы недоверия Еврокомиссии, на Москву, которая, по ее утверждению, "настраивает европейцев друг против друга".

