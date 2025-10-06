США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
Общество
Рэпер Macan сообщил, что отправится в армию
6 октября 2025 / 19:44
© Арина Антонова/ ТАСС
Российский рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) получил повестку и намерен в скором времени отправится на воинскую службу. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить", - указал артист.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Macan проигнорировал шесть повесток в военкомат. В случае если бы рэпер получил седьмую, то ему бы могла грозить статья за уклонение от прохождения военной службы.