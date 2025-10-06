Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Лула да Силва попросил Трампа об отмене тарифов на бразильские товары
6 октября 2025 / 19:57
Лула да Силва попросил Трампа об отмене тарифов на бразильские товары
© Jean-Christophe Verhaegen/ Getty Images/ТАСС

Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп провели разговор по телефону, обсудив возможный пересмотр тарифных мер Белого дома. Соответствующее заявление распространила пресс-служба бразильского правительства.

"Президент Бразилии призвал к отказу от 40%-ной надбавки на бразильские товары и снятию ограничительных мер, применяемых в отношении бразильских чиновников", - следует из сообщения. По данным пресс-службы, лидеры двух стран "общались в дружеской обстановке", разговор продолжался 30 минут.

"Президенты договорились о личной встрече в ближайшее время. Лула да Силва поднял вопрос о возможной встрече на саммите АСЕАН в Малайзии", - указали в пресс-службе.

США применили тарифы в отношении бразильских товаров в начале августа. На ряд статей экспорта в Соединенные Штаты размер пошлин достигает 50%, к ним относятся, прежде всего, кофейная и мясная продукция. Вместе с тем в Вашингтоне освободили от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок.

В июле бразильский лидер обещал симметричный ответ, однако позже выразил надежду, что власти республики смогут добиться пересмотра пошлин в результате диалога.

