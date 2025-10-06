Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Президент РФ подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции
6 октября 2025 / 20:18
Президент РФ подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Согласно документу, они распространяются на запросы информации по ценным бумагам.

"Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции", - следует из текста указа.

Отмечается, что нововведения ориентированы на усиление мер по противодействию коррупции путем расширения и уточнения механизмов проверки данных о доходах и имуществе лиц, занимающих государственные должности, а также кандидатов на эти должности.

Основные изменения состоят в том, что теперь в перечень организаций, в которые уполномоченные лица могут направлять запросы в рамках антикоррупционных проверок, включены держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии. Указ определяет детальный перечень сведений о ценных бумагах, которые эти организации обязаны предоставлять по запросам.

