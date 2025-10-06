Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Мурашко выделил "ускорителей старения" человека
6 октября 2025 / 20:40
Мурашко выделил "ускорителей старения" человека
© Владимир Гердо/ ТАСС

Для продления срока жизни населения необходимо исключать факторы, способствующие старению организма. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на главной стратегической сессии "Технологии для жизни" на форуме "Биопром".

Он отметил, что в числе этих факторов можно назвать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, дислепидемию, остеопорозы, ожирение, саркопению, сенсорные проблемы, которые могут приводить к утрате слуха и зрения у людей старшего возраста, инфекционные и респираторные заболевания, а также проблемы с психическим здоровьем.

"Мы не сможем устранить какой-то один универсальный фактор старения. Если раньше говорили - нужно умело стареть, то сегодня в концепции долголетия уже нормально воспринимаются методики, которые продляют активную жизнь. Поэтому есть ускорители старения, с ними мы должны бороться", - указал министр.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике. Цели форума - создание диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, продвижение отечественных технологий на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. 

