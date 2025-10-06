Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
6 октября 2025 / 19:00
Медведев отметил, что Макрон больше "адвокат Киева", чем президент Франции
6 октября 2025 / 20:59
© Михаил Метцель/ ТАСС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об отставке премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, раскритиковав президента страны Эмманюэля Макрона. По его словам, у Франции нет настоящего главы государства, а есть "блестящий адвокат Киева".

"Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать", - указал Медведев в Max.

По информации пресс-службы Елисейского дворца, 6 октября Макрон принял прошение премьер-министра Себастьена Лекорню об отставке. На своем посту он пробыл 27 дней: это самый короткий срок для премьера в новейшей истории Франции. Он был седьмым премьер-министром при Макроне.

