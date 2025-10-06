Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
6 октября 2025 / 19:00
TVM: премьером Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу
6 октября 2025 / 21:18
TVM: премьером Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу
© REUTERS/ Zo Andrianjafy/ТАСС

Президент Республики Мадагаскар Андри Радзуэлина назначил новым премьером дивизионного генерала Рюфэна Зафисамбу. Об этом он сообщил, выступая в своем дворце Иавулуха, передает национальный телеканал TVM.

Новый премьер-министр пришел на смену Кристиану Нтсаю, покинувшему свой пост 29 сентября под давлением участников массовых антиправительственных манифестаций.

25 сентября на Мадагаскаре вспыхнули демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения продолжаются и сейчас. По информации властей, среди манифестантов немало вооруженных людей.

Движение "Поколение Z", которое инициирует выступления, нацелено добиться ухода в отставку и президента Радзуэлины.

Глава государства не раз выражал готовность к диалогу со своими оппонентами, при этом выступил против неконституционной смены власти. 

