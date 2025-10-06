Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран произвели обмен мнениями о ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также об обстановке в Сирии. "В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. "Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - указали в Кремле.

Вместе с тем Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне дня рождения. Президент РФ отметит 7 октября свое 73-летие.

Со своей стороны, Путин поздравил Нетаньяху и народ Израиля с наступлением еврейского праздника Суккот, добавили в пресс-службе.

Израильтяне с заходом солнца 6 октября начинают отмечать длящийся семь дней праздник Кущей - Суккот. Он посвящен памяти исхода евреев из Египта и странствий на пути к Земле обетованной. Это также праздник благодарения, который отмечается в период сбора урожая.