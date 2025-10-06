Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 23:32
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор TVM: премьером Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу
Москва
6 октября 2025 / 23:32
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
6 октября 2025 / 21:41
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, "обстоятельно обсуждено нынешнее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа".

Лидеры двух стран произвели обмен мнениями о ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также об обстановке в Сирии. "В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. "Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - указали в Кремле.

Вместе с тем Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне дня рождения. Президент РФ отметит 7 октября свое 73-летие. 

Со своей стороны, Путин поздравил Нетаньяху и народ Израиля с наступлением еврейского праздника Суккот, добавили в пресс-службе.

Израильтяне с заходом солнца 6 октября начинают отмечать длящийся семь дней праздник Кущей - Суккот. Он посвящен памяти исхода евреев из Египта и странствий на пути к Земле обетованной. Это также праздник благодарения, который отмечается в период сбора урожая. 

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
21:41
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
21:18
TVM: премьером Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу
20:59
Медведев отметил, что Макрон больше "адвокат Киева", чем президент Франции
20:40
Мурашко выделил "ускорителей старения" человека
20:18
Президент РФ подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции
19:57
Лула да Силва попросил Трампа об отмене тарифов на бразильские товары
19:44
Рэпер Macan сообщил, что отправится в армию
19:31
Фон дер Ляйен обвинила в поддержке РФ депутатов, которые выразят недоверие ЕК
19:14
Мерц заверил президента Израиля, что "в Германии не будет места антисемитизму"
18:59
The Times назвала Макрона "хромой уткой"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения