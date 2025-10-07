Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, выразив особую признательность за внимание к Русской православной церкви. Текст поздравления размещен на сайте Московской патриархии.

"Более четверти века назад вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Все эти годы под вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений", - сказано в поздравлении.

Патриарх выразил особую признательность главе государства "за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив". "Убежден, что совместными усилиями государственного руководства, Церкви и всех людей доброй воли будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации нашего народа, укреплению суверенитета страны, утверждению непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни современников, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению авторитета России на международной арене, упрочению межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - указал он.

"Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - отметил предстоятель Русской православной церкви.