Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 13:17
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Новым гендиректором ЮНЕСКО может стать представитель Египта Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
Москва
7 октября 2025 / 13:17
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство
7 октября 2025 / 10:41
Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство
© Петр Ковалев/ ТАСС

Глава Минтруда Антон Котяков выступил против инициативы введения в России налога на тунеядство. Об этом он заявил в интервью РБК.

"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - отметил он.

Ранее ВЦИОМ представил данные телефонного опроса, в соответствии с которыми большинство респондентов не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Так, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. При этом среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948-1967 годы рождения) 44% поддержали налог, 47% - нет.

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
11:17
Новым гендиректором ЮНЕСКО может стать представитель Египта
10:59
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
10:41
Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство
10:20
Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с днем рождения
21:41
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
21:18
TVM: премьером Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу
20:59
Медведев отметил, что Макрон больше "адвокат Киева", чем президент Франции
20:40
Мурашко выделил "ускорителей старения" человека
20:18
Президент РФ подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции
19:57
Лула да Силва попросил Трампа об отмене тарифов на бразильские товары
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения