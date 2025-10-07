Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство

Глава Минтруда Антон Котяков выступил против инициативы введения в России налога на тунеядство. Об этом он заявил в интервью РБК.

"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - отметил он.

Ранее ВЦИОМ представил данные телефонного опроса, в соответствии с которыми большинство респондентов не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Так, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. При этом среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948-1967 годы рождения) 44% поддержали налог, 47% - нет.