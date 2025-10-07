Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 октября 2025 / 13:17
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
6 октября 2025 / 19:00
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
7 октября 2025 / 10:59
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопрос о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

"Я не добиваюсь эскалации", - сказал он при общении с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. "Я вроде бы принял решение. В целом", - ответил Трамп на вопрос о том, будут ли указанные ракеты переданы Киеву. В чем именно заключается это решение он не уточнил.

"Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы", - сказал он, говоря о том, как украинская сторона стала бы применять эти ракеты.

Что касается конфликта на Украине, американский лидер подчеркнул: "Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Кстати, полагаю, с обеих сторон". "В ситуации с войной России и Украины никто не смотрится хорошо. Никто", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии клуба "Валдай" обратил внимание, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США". 5 октября он отметил, что возможное решение Вашингтона о передаче Киеву Tomahawk повлечет за собой разрушение позитивных тенденций в отношениях. 

