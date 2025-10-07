Новым гендиректором ЮНЕСКО может стать представитель Египта

Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выдвинул египетского политика и профессора египтологии Халеда аль-Анани в качестве кандидата на пост генерального директора организации. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ЮНЕСКО.

"По итогам голосования члены исполнительного совета ЮНЕСКО предложили Халеда аль-Анани (Египет) на должность гендиректора организации", - следует из коммюнике. Всего на рассмотрении совета находились две кандидатуры, в том числе дипломата и экономиста из Республики Конго Фирмина Эдуара Матоко.

Окончательное утверждение кандидатуры состоится во время генеральной конференции ЮНЕСКО, в ходе которой 6 ноября будет организовано голосование с участием всех стран-членов. Ожидается, что после избрания аль-Анани сменит на посту гендиректора француженку Одре Азуле, это произойдет "в середине ноября".

54-летний аль-Анани уже более 30 лет работает профессором египтологии в Университете Хелуана, а также имеет докторскую степень по египтологии Университета Монпелье III (Университет Поля Валери). Он возглавлял Национальный музей египетской цивилизации (2014-2016) и Каирский египетский музей (2015-2016). С 2016 по 2022 год ученый занимал пост министра по делам древностей, а позже - министра туризма и по делам древностей.

"Аль-Анани является членом нескольких международных научных обществ. В ноябре 2024 года он был назначен Всемирной туристской организацией специальным послом по культурному туризму, а недавно - покровителем Африканского фонда всемирного наследия. Лауреат нескольких международных наград, говорит на арабском, французском и английском языках", - указали в пресс-службе ЮНЕСКО.