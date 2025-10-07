Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) высказала мнение, что косвенной причиной начала военного конфликта на Украине послужила пандемия COVID-19, пишет газета Bild.

Она считает, что невозможность прямых переговоров мировых лидеров во время пандемии коронавируса затруднила поиск компромиссов, в том числе и по украинскому вопросу.

"Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно", - цитирует издание экс-канцлера.

Ранее Меркель заявляла, что конфликту на Украине также косвенно способствовали Латвия, Литва, Польша и Эстония, сорвавшие дипломатические переговоры с РФ в 2021 году.