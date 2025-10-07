США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Общество
Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине
7 октября 2025 / 11:31
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) высказала мнение, что косвенной причиной начала военного конфликта на Украине послужила пандемия COVID-19, пишет газета Bild.
Она считает, что невозможность прямых переговоров мировых лидеров во время пандемии коронавируса затруднила поиск компромиссов, в том числе и по украинскому вопросу.
"Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно", - цитирует издание экс-канцлера.
Ранее Меркель заявляла, что конфликту на Украине также косвенно способствовали Латвия, Литва, Польша и Эстония, сорвавшие дипломатические переговоры с РФ в 2021 году.