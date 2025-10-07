Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 13:38
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Москва
7 октября 2025 / 13:38
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Политика и религия
Общество
Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине
7 октября 2025 / 11:31
Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) высказала мнение, что косвенной причиной начала военного конфликта на Украине послужила пандемия COVID-19, пишет газета Bild.

Она считает, что невозможность прямых переговоров мировых лидеров во время пандемии коронавируса затруднила поиск компромиссов, в том числе и по украинскому вопросу.

"Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно", - цитирует издание экс-канцлера.

Ранее Меркель заявляла, что конфликту на Украине также косвенно способствовали Латвия, Литва, Польша и Эстония, сорвавшие дипломатические переговоры с РФ в 2021 году.

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
11:58
Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:31
Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине
11:17
Новым гендиректором ЮНЕСКО может стать представитель Египта
10:59
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
10:41
Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство
10:20
Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с днем рождения
21:41
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
21:18
TVM: премьером Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу
20:59
Медведев отметил, что Макрон больше "адвокат Киева", чем президент Франции
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения