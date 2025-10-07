Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной сессии на Московской бирже 7 октября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,22% - до 2 642,74 и 1 003,74 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 10,5 коп. и находился на отметке в 11,368 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 639,51 пункта (-0,34%), индекс РТС составлял 1 001,81 пункта (-0,34%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 11,355 руб. (-11,8 коп.).