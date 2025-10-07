Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 14:48
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
Москва
7 октября 2025 / 14:48
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Политика
Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире
7 октября 2025 / 11:58
Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире
© Михаил Синицын/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад в укрепление суверенитета Российской Федерации и усиление ее авторитета на мировой арене. Об этом информировало агентство БелТА.

"Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - следует из текста поздравления белорусского лидера.

Лукашенко выразил уверенность, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Белоруссией и Россией станут надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.

Он также пожелал президенту РФ здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшей государственной должности.

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
12:46
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики
12:31
В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
12:17
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
11:58
Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:31
Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине
11:17
Новым гендиректором ЮНЕСКО может стать представитель Египта
10:59
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
10:41
Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство
10:20
Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с днем рождения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения