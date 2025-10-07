Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад в укрепление суверенитета Российской Федерации и усиление ее авторитета на мировой арене. Об этом информировало агентство БелТА.

"Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - следует из текста поздравления белорусского лидера.

Лукашенко выразил уверенность, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Белоруссией и Россией станут надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.

Он также пожелал президенту РФ здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшей государственной должности.