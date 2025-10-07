Российские ВС освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

Российские войска освободили Федоровку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Федоровка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области", - говорится в сообщении.