7 октября 2025 / 14:48
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
7 октября 2025 / 12:17
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские войска освободили Федоровку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Федоровка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области", - говорится в сообщении. 

