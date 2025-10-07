Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
7 октября 2025 / 12:31
В России общее число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами снизилось с начала текущего года на 38,7%, а количество происшествий при осуществлении воздушных перевозок пассажиров, почты или груза - на 27,3%. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

"На сегодняшний день общее число авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами РФ по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 38,7%. А число авиационных происшествий при выполнении воздушных перевозок пассажиров, почты или груза по отношению к аналогичному периоду 2024 года уменьшилось на 27,3%", - указал он.

Вместе с тем глава Росавиации отметил, что с 2010 года в стране ежегодно в среднем происходит 13 авиационных происшествий.

