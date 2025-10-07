Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 15:10
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
Москва
7 октября 2025 / 15:10
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Научный мир / Политика и религия
Общество
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики
7 октября 2025 / 12:46
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики
© REUTERS/ Tom Little/ТАСС

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук.

Премия присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", следует из мотивировочной части решения комитета.

Исследования ученых открыли возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

"Замечательно, что мы можем отпраздновать то, как вековая квантовая механика постоянно преподносит новые сюрпризы. Это чрезвычайно полезно, так как квантовая механика лежит в основе всех цифровых технологий", - заявил председатель Нобелевского комитета по физике Улле Эрикссон.

Джон Кларк родился в 1942 году в Великобритании, работает в Калифорнийском университете в Беркли. Мишель Деворе родился в 1953 году во Франции, работает в Йельском университете (деятельность на территории РФ признана нежелательной) в Нью-Хейвене и Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Джон Мартинис родился в 1958 году, работает в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. 

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
12:46
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики
12:31
В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
12:17
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
11:58
Лукашенко подчеркнул вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:31
Bild: Меркель считает COVID-19 косвенной причиной конфликта на Украине
11:17
Новым гендиректором ЮНЕСКО может стать представитель Египта
10:59
Трамп сообщил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
10:41
Глава Минтруда выступил против идеи введения в России налога на тунеядство
10:20
Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с днем рождения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения