Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук.

Премия присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", следует из мотивировочной части решения комитета.

Исследования ученых открыли возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

"Замечательно, что мы можем отпраздновать то, как вековая квантовая механика постоянно преподносит новые сюрпризы. Это чрезвычайно полезно, так как квантовая механика лежит в основе всех цифровых технологий", - заявил председатель Нобелевского комитета по физике Улле Эрикссон.

Джон Кларк родился в 1942 году в Великобритании, работает в Калифорнийском университете в Беркли. Мишель Деворе родился в 1953 году во Франции, работает в Йельском университете (деятельность на территории РФ признана нежелательной) в Нью-Хейвене и Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Джон Мартинис родился в 1958 году, работает в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.