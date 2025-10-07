Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Число погибших из-за суррогата с метанолом в Ленобласти возросло до 45
7 октября 2025 / 12:59
Число погибших из-за суррогата с метанолом в Ленобласти возросло до 45
© Сергей Булкин/ТАСС, архив

Число погибших в результате употребления алкогольного суррогата с метанолом в Ленинградской области возросло до 45. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России сообщает ТАСС.

Отмечается, что от употребления того же вещества, согласно на данным правоохранительных органов, погибли также жители Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Приозерского и Тосненского районов.

