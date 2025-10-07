Алиев поздравил Путина с днем рождения в ходе разговора по телефону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону главу российского государства с днем рождения. Об этом информировала пресс-служба азербайджанского лидера.

"Владимир Путин поблагодарил за поздравления", - сказано в сообщении. Главы государств также произвели обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений между Россией и Азербайджаном.