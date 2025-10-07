Российские средства ПВО нейтрализовали 416 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 416 украинских беспилотных летательных аппаратов и 16 ракет РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 394 танка и других боевых бронемашин, 1 597 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 43 382 единицы специальной военной автомобильной техники.