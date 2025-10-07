Во всех метрополитенах России до конца года внедрят оплату по биометрии

Во всех семи российских метрополитенах до конца текущего года будет обеспечена возможность оплаты проезда по биометрии. Об этом заявил заместитель гендиректора АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) Владислав Святик.

"ЦБТ уже запущено 17 сервисов. В большинстве это сервисы, касающиеся безопасности. Но самый популярный, безусловно, это оплата по биометрии в метрополитенах. На данный момент у нас пять метрополитенов оснащены такой возможностью, до конца года будет семь. Это, в принципе, вся Россия", - сказал он, выступая на Форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail.

Святик отметил, что ЦБТ работает над большим количеством сервисов.

"Один из них - это подтверждение возраста. Кроме того, у нас уже запустилось обслуживание в МФЦ без паспорта. Готовится к пилоту посадка на самолет. То есть, это зеленый коридор от такси до гейта. У нас будет опробирована также в этом году посадка на поезд. Запущено заселение в гостиницу. В общем, мы пытаемся максимально масштабироваться", - указал он.