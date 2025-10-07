США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
Экономика
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
7 октября 2025 / 13:59
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) ночью 7 октября обновила исторический максимум, превысив $4 000 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 03:28 мск, стоимость золота составляла $4 000,1 за тройскую унцию (+0,35%).
К 07:12 мск, цена на драгметалл замедлила рост и находилась на отметке в $3 998 за тройскую унцию (+0,07%).