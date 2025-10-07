Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 16:41
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "очень-очень близки" к соглашению В Литве понизили статус охраны Тихановской
Москва
7 октября 2025 / 16:41
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
7 октября 2025 / 13:59
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) ночью 7 октября обновила исторический максимум, превысив $4 000 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 03:28 мск, стоимость золота составляла $4 000,1 за тройскую унцию (+0,35%).

К 07:12 мск, цена на драгметалл замедлила рост и находилась на отметке в $3 998 за тройскую унцию (+0,07%). 

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
14:31
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "очень-очень близки" к соглашению
14:16
В Литве понизили статус охраны Тихановской
13:59
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
13:45
Во всех метрополитенах России до конца года внедрят оплату по биометрии
13:33
Российские средства ПВО нейтрализовали 416 беспилотников ВСУ
13:15
Алиев поздравил Путина с днем рождения в ходе разговора по телефону
12:59
Число погибших из-за суррогата с метанолом в Ленобласти возросло до 45
12:46
Нобелевская премия по физике будет вручена за открытие в области квантовой механики
12:31
В России число авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами сократилось на 38,7%
12:17
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения