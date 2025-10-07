Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) ночью 7 октября обновила исторический максимум, превысив $4 000 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 03:28 мск, стоимость золота составляла $4 000,1 за тройскую унцию (+0,35%).

К 07:12 мск, цена на драгметалл замедлила рост и находилась на отметке в $3 998 за тройскую унцию (+0,07%).