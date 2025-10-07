США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Общество
В Литве понизили статус охраны Тихановской
7 октября 2025 / 14:16
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis/ТАСС
Власти Литвы приняли решение понизить статус личной охраны находящейся с 2020 года в Вильнюсе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом сообщил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис национальному радио LRT.
Он отметил, что личная охрана Тихановской передана с начала текущего месяца службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым может угрожать опасность.
По информации LRT, охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме ежегодно обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн.