В Литве понизили статус охраны Тихановской

Власти Литвы приняли решение понизить статус личной охраны находящейся с 2020 года в Вильнюсе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом сообщил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис национальному радио LRT.

Он отметил, что личная охрана Тихановской передана с начала текущего месяца службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым может угрожать опасность.

По информации LRT, охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме ежегодно обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн.