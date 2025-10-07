Президент США Дональд Трамп полагает, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС, ведущие переговоры через посредников, находятся максимально близко к заключению соглашения на основе мирного плана американского лидера.

"На мой взгляд, мы очень-очень близки к заключению соглашения. За это все арабские страны, все мусульманские страны. Всему миру нужно это особое соглашение, и оно принесет мир на Ближний Восток, не только в Газу. Я думаю, что сейчас стороны демонстрируют очень много доброй воли, и это невероятно", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Днем ранее в городе Шарм-эш-Шейх в Египте начался первый день нового раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", консультации прошли "в позитивной атмосфере" и, как ожидается, продолжатся 7 октября.

На прошлой неделе Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, ориентированный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ включает 20 пунктов. Он подразумевает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль заявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших.