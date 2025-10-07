Число жертв обрушения школы в Индонезии возросло до 60

Число погибших в результате обрушения здания исламской школы в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява) в Индонезии увеличилось до 54. Об этом со ссылкой на спасательные службы передает информагентство Antara.

"Последние данные поступили в 03:34 (23:34 мск), когда мы нашли еще одно тело. Таким образом, общее число погибших достигло 54", - цитирует агентство главу спасательной службы Юди Брамантьо.

По информации газеты Jakarta Globe, из-под обломков удалось спасти 104 человека, из них 97 уже прошли лечение в медучреждениях.

Отмечается, что президент Индонезии Прабово Субианто поручил провести проверку всех исламских школ страны после трагедии в Сидоарджо.

Согласно данным спасателей, обрушение молельного зала школы произошло во время молитвы 30 сентября, когда в здании находились около 100 человек. Предварительно, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для сооружения дополнительного этажа.