7 октября 2025 / 17:52
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году составит более 18 тыс. рублей
7 октября 2025 / 14:59
Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году составит более 18 тыс. рублей
© Петр Ковалев/ ТАСС

Единое пособие с начала года планируют проиндексировать по темпам роста прожиточного минимума, в среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей при 100% прожиточного минимума на ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС.

"Единое пособие увеличивается ежегодно темпом роста прожиточного минимума с 1 января. На 2026 год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей", - отметил он.

По словам министра, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для незастрахованных граждан вырастут пропорционально инфляции - с 1 февраля их увеличат на 6,8%.

Единое пособие - социальная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

