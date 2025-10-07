Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 17:52
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 355 военных
Москва
7 октября 2025 / 17:52
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Безопасность
Россия не рассматривает размещение своих военных в Афганистане
7 октября 2025 / 15:15
© AP Photo/ Massoud Hossaini/ТАСС

Россия не рассматривает вопрос размещения своих военных и баз на территории Афганистана. Об этом заявил советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов при общении с журналистами по итогам седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"Совершенно исключено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что категорично выступает против размещения военных баз как в Афганистане, так и сопредельных государствах. У самой России таких планов, намерений нет", - сказал он.

15:45
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
15:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 355 военных
15:15
Россия не рассматривает размещение своих военных в Афганистане
14:59
Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году составит более 18 тыс. рублей
14:45
Число жертв обрушения школы в Индонезии возросло до 60
14:31
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "очень-очень близки" к соглашению
14:16
В Литве понизили статус охраны Тихановской
13:59
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
13:45
Во всех метрополитенах России до конца года внедрят оплату по биометрии
13:33
Российские средства ПВО нейтрализовали 416 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
