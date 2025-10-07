США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
Безопасность
Россия не рассматривает размещение своих военных в Афганистане
7 октября 2025 / 15:15
© AP Photo/ Massoud Hossaini/ТАСС
Россия не рассматривает вопрос размещения своих военных и баз на территории Афганистана. Об этом заявил советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов при общении с журналистами по итогам седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.
"Совершенно исключено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что категорично выступает против размещения военных баз как в Афганистане, так и сопредельных государствах. У самой России таких планов, намерений нет", - сказал он.