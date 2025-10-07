Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 355 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили более 1 355 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили более 415 военнослужащих, "Восток" - свыше 365, "Запад" - до 225 военнослужащих, "Север" - до 170 военнослужащих, "Юг" - до 100, "Днепр" - до 80 военнослужащих.