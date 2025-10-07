Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр республики Петтери Орпо планируют обсудить с президентом США Дональдом Трампом приобретение финских ледоколов американской стороной на встрече в Белом доме, которая пройдет с 9 по 10 октября. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на два анонимных источника.

Как отмечается, финская сторона надеется по итогам переговоров заключить многомиллионное соглашение с Береговой охраной США. Пока неизвестно, какие ледоколы может закупить американская сторона. Согласно данным издания, стоимость крупной модели судна может варьироваться от €600 до €800 млн в зависимости от комплектации. Цена за ледокол среднего размера, как правило, составляет от €400 до €500 млн.

В Финляндии полагают, что суда могут производиться на заводах в Хельсинки и прибрежном городе Раума на западе страны.

В июле Стубб заявил, что его страна поставит в США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году. В июне глава вашингтонской администрации также сообщил, что обсуждает с финским коллегой поставку около 15 ледоколов, уточнив, что один из них "доступен уже сейчас".

На сегодняшний день Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. У России, как заявлял в 2022 году Пентагон, свыше 50 таких судов. У США есть всего 2 ледокола - Polar Star и Healy.