Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 18:13
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
Москва
7 октября 2025 / 18:13
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Трамп 2.0
Экономика
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
7 октября 2025 / 15:45
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
© AP Photo/ Roman Koksarov/ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр республики Петтери Орпо планируют обсудить с президентом США Дональдом Трампом приобретение финских ледоколов американской стороной на встрече в Белом доме, которая пройдет с 9 по 10 октября. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на два анонимных источника.

Как отмечается, финская сторона надеется по итогам переговоров заключить многомиллионное соглашение с Береговой охраной США. Пока неизвестно, какие ледоколы может закупить американская сторона. Согласно данным издания, стоимость крупной модели судна может варьироваться от €600 до €800 млн в зависимости от комплектации. Цена за ледокол среднего размера, как правило, составляет от €400 до €500 млн.

В Финляндии полагают, что суда могут производиться на заводах в Хельсинки и прибрежном городе Раума на западе страны.

В июле Стубб заявил, что его страна поставит в США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году. В июне глава вашингтонской администрации также сообщил, что обсуждает с финским коллегой поставку около 15 ледоколов, уточнив, что один из них "доступен уже сейчас".

На сегодняшний день Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. У России, как заявлял в 2022 году Пентагон, свыше 50 таких судов. У США есть всего 2 ледокола - Polar Star и Healy.

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
16:30
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году
16:15
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
15:59
Володин отметил, что Россия благодаря Путину встала с колен
15:45
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
15:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 355 военных
15:15
Россия не рассматривает размещение своих военных в Афганистане
14:59
Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году составит более 18 тыс. рублей
14:45
Число жертв обрушения школы в Индонезии возросло до 60
14:31
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "очень-очень близки" к соглашению
14:16
В Литве понизили статус охраны Тихановской
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения