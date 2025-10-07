Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 18:13
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
Политика
Володин отметил, что Россия благодаря Путину встала с колен
7 октября 2025 / 15:59
Володин отметил, что Россия благодаря Путину встала с колен
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Россия прошла огромные испытания и обрела себя только с президентом Владимиром Путиным. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, видео его выступления размещено в Max.

"Есть Путин - есть Россия. И мы должны этим гордиться. Потому что наша страна прошла огромные испытания. И только с избранием Владимира Владимировича Путина она обрела себя, встала с колен. Сегодня крупнейшая экономика Европы, в мире - четвертая, самая большая по территории", - отметил председатель палаты.

Володин поздравил главу государства с днем рождения и подчеркнул, что только страна, во главе которой сильный президент с общественной поддержкой, может противостоять вызовам. "С днем рождения, наш дорогой, любимый президент! Счастья и здоровья!" - указал он.

Путин отмечает во вторник, 7 октября, свой 73-й день рождения.

