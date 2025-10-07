Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 18:13
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
Москва
7 октября 2025 / 18:13
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
7 октября 2025 / 16:15
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
© Александр Куров/ ТАСС

Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано, прах захоронят на Троекуровском кладбище. Об этом со ссылкой на МХТ имени А.П. Чехова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с актрисой состоится 7 октября в стенах МХТ. После этого Гуляеву должны были похоронить на Троекуровском кладбище рядом с мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

"По решению родственников будет кремация - захоронение пройдет не сегодня. Точной даты пока нет", - говорится в сообщении.

Гражданская панихида по Гуляевой прошла ранее во вторник в портретном фойе театра. Затем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоялось отпевание актрисы. 

Нина Гуляева скончалась 3 октября на 95-м году жизни.

США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
16:30
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году
16:15
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
15:59
Володин отметил, что Россия благодаря Путину встала с колен
15:45
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
15:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 355 военных
15:15
Россия не рассматривает размещение своих военных в Афганистане
14:59
Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году составит более 18 тыс. рублей
14:45
Число жертв обрушения школы в Индонезии возросло до 60
14:31
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "очень-очень близки" к соглашению
14:16
В Литве понизили статус охраны Тихановской
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения