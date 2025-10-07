США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
6 октября 2025 / 19:03
6 октября 2025 / 19:00
Общество
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
7 октября 2025 / 16:15
© Александр Куров/ ТАСС
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано, прах захоронят на Троекуровском кладбище. Об этом со ссылкой на МХТ имени А.П. Чехова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что церемония прощания с актрисой состоится 7 октября в стенах МХТ. После этого Гуляеву должны были похоронить на Троекуровском кладбище рядом с мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
"По решению родственников будет кремация - захоронение пройдет не сегодня. Точной даты пока нет", - говорится в сообщении.
Гражданская панихида по Гуляевой прошла ранее во вторник в портретном фойе театра. Затем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоялось отпевание актрисы.
Нина Гуляева скончалась 3 октября на 95-м году жизни.