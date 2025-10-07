Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году

Италия выступит в ООН с инициативой об объявлении олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

"Рим и Италия неизменно выступают за мир, развитие и рост. В связи с Олимпиадой в Милане и Кортине представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток", - указал он.

XXV зимняя Олимпиада пройдет на северо-востоке Италии в феврале 2026 года.