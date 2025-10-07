Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
7 октября 2025 / 18:56
6 октября 2025 / 20:34
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году
7 октября 2025 / 16:30
© Francesco Scaccianoce/ Getty Images/ТАСС
Италия выступит в ООН с инициативой об объявлении олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает агентство ANSA.
"Рим и Италия неизменно выступают за мир, развитие и рост. В связи с Олимпиадой в Милане и Кортине представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток", - указал он.
XXV зимняя Олимпиада пройдет на северо-востоке Италии в феврале 2026 года.