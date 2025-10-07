Сможет ли Германия вернуть конкурентоспособность?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Германия, обладающая самым мощным промышленным сектором в Европе и высоким уровнем благосостояния населения, оказалась сейчас в весьма сложной ситуации. Ее экономика стагнирует c 2019 г., в то время как экономика еврозоны выросла за это время на 5%, а США - на 11%. Одна из основных причин - энергетический кризис, вызванный отказом от российских энергоресурсов, который особенно сильно ударил по Германии, лишил ее промышленность одного из важнейших конкурентных преимуществ и привел к потерям в размере около 160 млрд евро в год. Германия попыталась заменить поставки российского газа поставками СПГ, главным образом из США. Но результатом стали: рост цен на энергоносители, увеличение нагрузки на экономику и повышение стоимости жизни.

Появились и новые негативные факторы. После того, как Дональд Трамп обложил товары из ЕС 15% пошлинами, доступ к американскому рынку стал более сложным. Экспорт в последние три месяца снизился на 2,1% до 11,8 млрд евро - минимум с февраля 2022 г. Резко упали прибыли всех крупных немецких автопроизводителей. Немецкие автомобили с двигателями внутреннего сгорания стали терять конкурентоспособность не только на мировых рынках, но Китай теснит их даже на европейском своими электромобилями. Он обгоняет Германию в других ключевых секторах мировой экономики.

Нельзя сказать, что немецкое правительство ничего не сделало для исправления ситуации. Оно предприняло ряд шагов для снижения цен на электроэнергию и топливо, были введены: компенсация сетевых тарифов в размере 6,5 млрд евро в год, отменен налог на хранение газа (эффект -3,4 млрд евро), снижен налог на электроэнергию до минимального уровня ЕС. Но это не помогло - сейчас в Германии самые высокие цены на электроэнергию в Европе. Поэтому для улучшения ситуации правительство Германии планирует в 2026-2029 гг. дополнительно снизить тарифы на электроэнергию на 57% за счет государственных субсидий в размере 6,5 млрд евро. Четыре основных сетевых оператора: 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT и TransnetBW GmbH, сообщили, что средняя плата за электроэнергию должна снизиться с 6,65 цента до 2,86 цента за киловатт-час. Эти изменения затронут значительную часть счетов потребителей так как сетевые сборы и налоги составляют весомую долю их стоимости. Кроме того, правительство планирует снизить налог на электроэнергию для некоторых энергоёмких отраслей, таких как фабрики и сельское хозяйство, начиная со следующего года.

Но, как отметила Марайке Херрндорф, руководитель проекта по электроэнергии в аналитическом центре Agora Energiewende, хотя оптовые цены на электроэнергию снизятся, доля неоптовых расходов, таких как сетевые сборы и налоги, продолжит расти из-за необходимости расширения и модернизации энергосетей для возобновляемых источников энергии. Кроме того стабилизация тарифов в долгосрочной перспективе будет очень дорогостоящим мероприятием (по её мнению, если правительство сократит сетевые тарифы как планирует, это обойдётся примерно в 197 млрд евро) и предлагаемые меры не решат структурных проблем. С ней согласен и генеральный директор торгово-промышленной палаты Халле-Дессау Томас Брокмейер, который в интервью Berliner Zeitung отметил, что «федеральное правительство пока не приняло действенных мер для снижения цен на энергию. …Все, что мы видим, касается налогов, сборов и прочих надбавок, накладываемых сверху на изначальную цену. Это помогает краткосрочно снизить тарифы и уменьшить давление, но проблему в корне не решает. А нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергию в Германии». Наиболее сильно страдает восточная Германия, особенно производство сырья и промежуточных продуктов. В южной части Саксонии-Анхальт, в химпарках Лойна, Цайц, Биттерфельд-Вольфен и Шкопау, добавил Брокмейер «мы сталкиваемся с наибольшими трудностями… Мы фиксируем серьезное падение производства. Либо предприятия полностью останавливают мощности, либо переводят их на минимальный технический режим, необходимый лишь для поддержания работоспособности оборудования. То есть часть оборудования работает только для сохранения работоспособности техники, но финансовой выгоды это не приносит».

Его мнение поддерживают многие немецкие бизнесмены, которые считают, что у правительства Фридриха Мерца нет убедительного плана действий, как вывести немецкую экономику на устойчивую траекторию роста. Из ведомства канцлера и министерства экономии звучат лишь лозунги, основанные на наивной вере в рынок, так что правительство ведет промышленность прямиком в тупик. По их мнению Германии нужна стратегия промышленного развития, включая ограничение цен на электроэнергию, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем и США.

И вот на таком фоне правящая коалиция во главе с Мерцем разгоняет процесс милитаризации ФРГ. Как сообщил немецкий портал NachDenkSeiten в публикации «От социального государства к государству военизированному» рост военных расходов Германии «носит почти взрывной характер». Нынешнее немецкое правительство собирается вложить в 2025 г. в укрепление вооруженных сил по «отдельному плану №14» 62 млрд евро. Кроме того, планируется использовать еще 7 млрд евро скрытых расходов из других «отдельных планов» бюджета и 24 млрд евро из спецфонда – всего около 93 млрд евро. В следующем году их планируется еще более увеличить. В обсуждаемом сейчас проекте бюджета на 2026 г. в рамках «отдельного плана №14» расходы планируется нарастить до 82,6 млрд, плюс 25,5 млрд евро из нового спецфонда бундесвера и 7 млрд из других «отдельных планов» бюджета - всего не менее 115 млрд евро. По мнению экспертов портала, после отмены «долгового тормоза», финансирование милитаристских аппетитов Мерца может вырасти еще и за счет перераспределения бюджетных денег из таких разделов как «работа и социальная сфера», «здравоохранение и образование», а также «экология» и заемных средств. Кроме того, Мерц неоднократно заявлял о намерении ежегодно предоставлять Украине по 9 млрд евро. При этом он неоднократно предупреждал население о том, что немецкое государство теперь не в состоянии обеспечивать ему прежний уровень благосостояния.

Между тем, по оценкам Bloomberg, на устранение рисков энергетического кризиса, вызванных конфликтом на Украине, стране потребуется более 1 трлн долл. к 2030 г. Но, при указанной политике немецких властей на модернизацию электросетей, удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию со стороны электромобилей и систем отопления, для выполнения обязательств по климату денег наверняка не хватит и эти направления инвестирования отойдут на второй план. Так что немецкая промышленность при таком подходе вряд ли восстановится до уровней, предшествовавшим энергокризису, вызванному отказом от российских энергоносителей. В итоге Германия теряет привлекательность как место для ведения бизнеса. Опросы показывают, что 43% крупных промышленных предприятий планируют выводить бизнес за пределы Германии, прежде всего в США.