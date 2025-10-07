Медведев ответил на вопрос Трампа, что Киев намерен сделать с Tomahawk

Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
7 октября 2025 / 16:45
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на выраженное президентом США Дональдом Трампом намерение узнать, каким именно образом киевский режим планирует распорядиться ракетами Tomahawk, если их получит.
"Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно", - указал политик в своем блоге в Max.
По его словам, "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю".
Некоторое время назад президент США заявил, что уже склоняется к некоему решению касательно поставок "Томагавков", однако сначала хочет узнать, что именно планируют в Киеве.