Медведев ответил на вопрос Трампа, что Киев намерен сделать с Tomahawk

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на выраженное президентом США Дональдом Трампом намерение узнать, каким именно образом киевский режим планирует распорядиться ракетами Tomahawk, если их получит.

"Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно", - указал политик в своем блоге в Max.

По его словам, "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю".

Некоторое время назад президент США заявил, что уже склоняется к некоему решению касательно поставок "Томагавков", однако сначала хочет узнать, что именно планируют в Киеве.