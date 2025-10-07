ОПЕК+ продолжает борьбу со скачками цен на нефть

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Взятие спекулянтами уровня в $70 за баррель в третьей декаде сентября, как мы и прогнозировали, было лишь временным. В октябре цены продолжили падение.

2 октября стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже $65 за баррель впервые с 6 июня. Это следует из данных Investing.com. Во время торгов цена падала до $64,81. Котировки отступали несколько сессий подряд из-за опасений по поводу переизбытка предложения на рынке — западные агентства традиционно спекулировали на подготовке новой интервенции («агрессии») альянса ОПЕК+, который, якобы, снова готовится «залить» рынок (картельное заседание было назначено на воскресенье, 5 октября). Пестрили «инсайды» о том, что на рынок дополнительно поступит еще примерно полмиллиона картельных баррелей в ноябре. К тому же неопределенность усилилась из-за приостановки работы Правительства США. Шатдаун омрачает перспективы американской экономики.

Но в день заседания альянса с лент информагентств начали поступать более скромные оценочные «утечки»: ОПЕК+ близок к принятию решения повысить производственную планку в ноябре еще на 137 000 баррелей в сутки (б/с). СМИ, которым зачастую случалось ошибаться, в этот раз не промахнулись в прогнозе: представители восьми стран ОПЕК+ на заседании в видеоформате договорились увеличить с ноября добычу нефти именно в таком объему, что зафиксировано в официальном пресс-релизе организации. Россия сможет увеличить добычу на 41 000 б/с, до 9,532 млн б/с. В заседании участвовали представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Альянс ОПЕК+ демонстрирует слаженность и действует осторожно: группа балансирует на грани между сохранением стабильности и восстановлением доли рынка в условиях избытка глобального предложения.

Выбор «восьмерки» в пользу продолжения увеличения добычи в общем-то не стал неожиданностью, а основная интрига касалась объемов повышения. Альянс по-прежнему придерживается плана по возвращению 1,65 млн б/с добровольных ограничений в течение года.

За последние несколько месяцев Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир совокупно уже увеличили квоту более чем на 2,5 млн б/с. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть увеличится только 0,7 млн б/с в период с 2025 по 2026 год.

Ситуация в целом создает риски дальнейшего проседания барреля. А западные таблоиды пишут, что саудиты сознательно стали опускать цены. Понижение цен будет сдерживать сланцевую индустрию в Северной Америке.

Рынок умеренно позитивно реагирует на воскресную резолюцию ОПЕК+: котировки «бочки» Brent в ходе открытия биржевых торгов 6 октября консолидируются у отметки $65. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $65 за баррель (+1% к цене закрытия предыдущих торгов). В пятницу эти контракты прибавили в цене $0,42 (0,7%), достигнув $64,53 за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали тоже примерно на 1%, превысив рубеж $61,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов прибавила $0,4 (0,7%), немного недотянув до $61 за баррель.

Теперь, когда решение ОПЕК отыграно, фокус внимания участников рынка смещается на геополитические новости: они могут внести оперативный вклад в ценник барреля. Так, ожидаем новый виток эскалации палестино-израильского конфликта. На фоне экстренного совещания высших чинов армии США с участием верховного главнокомандующего стали приходить сообщения о переброске американских сил на Ближний Восток. Активность хуситов в Красном море может серьезно повыситься — ненадолго «подзабытые» атаки на недружественные им нефтетанкеры и метановозы могут возобновиться. Кроме того, западная пресса пишет о возможной новой бомбардировке Ирана. Что вернет в повестку тему угрозы перекрытия Ормузского пролива. Эти сигналы для нефти — в поддержку ее цены.

В контексте ценовой конъюнктуры любопытен авторитетный взгляд и на более отдаленный горизонт для рынка «черного золота»: в ежегодном докладе BP Energy Outlook 2025, обнародованном 25 сентября, отмечается, что цены на нефть до конца десятилетия будут расти, но рост их будет умеренным.