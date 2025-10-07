В России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных

Группа депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесла в палату парламента проект закона, предусматривающий бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных, сообщает ТАСС.

Предложено дополнить соответствующей статьей закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Так, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности получат право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси.

Депутаты обращают внимание, что в России предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных не установлено. Это, по мнению авторов законопроекта, создает социальную несправедливость.

В случае принятия инициативы изменения вступят в силу с начала 2026 года.