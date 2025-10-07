Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

Власти Латвии решили с 1 ноября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Речь идет о разовых групповых поездках по заранее намеченному маршруту, например, на экскурсии или спортивные мероприятия, информировал портал латвийского гостелерадио LSM.

"В условиях нынешней геополитической ситуации и в связи с призывом правительства к жителям Латвии отказаться от поездок в Белоруссию и Россию наблюдается рост потока нерегулярных организованных автобусных рейсов, а также заторы на приграничных дорогах. Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности, в том числе угрозы нелегальной иммиграции, разведдеятельности иностранных спецслужб и вербовки граждан. Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ указанных стран", - цитирует портал министра сообщения балтийской республики Атиса Швинки.

Согласно распоряжению правительства, Госпогранохране страны поручено не пропускать такие автобусы через границу в пунктах пропуска "Гребнево" (с российской стороны - "Убылинка"), "Терехово" ("Бурачки") и "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"). Запрет касается всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

Согласно данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в 2024 году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с годом ранее, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей воздержаться от посещения России. В прошлом году в среднем порядка 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ. В 2023 году аналогичный показатель составлял около 1 тыс.