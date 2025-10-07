Павел Александров, международный обозреватель

Для многих политологов (и не только в ФРГ) до сих пор существует вопрос: являлось ли 35 лет тому назад слияние ФРГ и ГДР воссоединением Германии или же хорошо организованным поглощением суверенного государства – Германской Демократической Республики? С согласия, между прочим, первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, искренне поверившего дипломатическому обаянию тогдашних канцлера Коля и министра иностранных дел ФРГ Геншера, обещавших, что с немецкой земли больше никогда не придет угроза СССР и России. При этом Горбачев еще и считал, что выходящие на демонстрации протеста десятки тысяч граждан ГДР требуют от своих властей изменений по примеру горбачевских реформ.

Однако не знающий менталитета немцев самовлюбленный Горбачев сильно заблуждался, полагая, что, дистанцируясь от Хонеккера, он понимает, чего хочет основная часть населения ГДР, которую, конечно же, раздражала идеологическая зацикленность престарелого руководства страны. Однако не отсутствие в магазинах северного Ростока бананов или лыжной мази в заснеженной Тюрингии, за которой необходимо было специально ехать в Берлин, становилось основным поводом для всё учащавшихся протестов. Главным было отсутствие свободы слова в любом ее проявлении и еще, во что вообще отказывались верить идеологические чиновники в ЦК КПСС, отсутствие возможности путешествовать по миру, проводить свой отпуск не только в СССР, Болгарии, Венгрии или Польше, а и на Мальдивах или Багамах.

В то время советские туристы, посещая ГДР, удивлялись разнообразию колбас и сыров в местных магазинах, задаваясь вопросом: «Если у нас уже построен «развитой социализм» и кругом пустые прилавки, то почему в условиях «простого социализма» ГДР здесь такое изобилие. Гэдээровцы же, постоянно смотря телевидение соседней ФРГ, видели на своих телеэкранах совсем другой, гораздо более высокий уровень и жизни, и изобилия. Действительно, зависть – очень сильный стимул для недовольства властями и общественным строем, который эти самые власти пропагандировали как наиболее прогрессивный.

Но вот, когда воссоединение/поглощение, наконец, произошло, основная масса населения бывшей ГДР вдруг ощутила себя людьми второго сорта, столкнулась с безработицей, ограничением социальных гарантий, с зарплатами и пенсиями, которые законодательно устанавливались ниже, чем у приехавших из западных федеральных земель коллег. Поэтому не удивительно, что и через 35 лет местные политики и социологи бьются над проблемой, как и когда «срастется», наконец, немецкая нация. Так, актуальный опрос социологической службы Forsa свидетельствует, что отчуждение между Востоком и Западом Германии только растет. Мнение, что за прошедшие годы население ФРГ и ГДР превратилось в один народ, поддержали лишь 35% респондентов. Для 61% опрошенных «преобладают скорее центробежные тенденции», а в Восточной Германии такого мнения придерживаются даже 75% респондентов.

Анализируя в эти дни взаимоотношения между Восточной и Западной Германией газета «Ostsee-Zeitung» (Росток) обращает внимание на итоги голосования в ходе февральских выборов этого года в Бундестаг. Так, на территории бывшей ГДР практически во всех избирательных округах (за исключением Берлина) с большим преимуществом победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), последовательно осуждающая нынешнее правительство канцлера Фридриха Мерца за курс на милитаризацию страны, военную помощь киевскому режиму и раздувание истерии по поводу неизбежности войны против России. В то же время в «старой» ФРГ побеждал по большей части ХДС. Впрочем, и для других партий характерно, что, как правило, они имеют основной электорат в той или иной части Германии: «зеленых», например, поддерживают, в первую очередь, на Западе, а Левую партию и «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» (ССВ) – на Востоке ФРГ.

По мнению газеты из Ростока, многие отличия в настроениях населения восточных и западных федеральных земель Германии объясняются уровнем жизни в этих регионах. С учетом размеров зарплат, стоимости аренды жилья, размера пенсий и социальных пособий доход бюргеров на Востоке в среднем заметно отстает от дохода жителей Запада ФРГ. Так, если минимальная месячная зарплата за полный рабочий день до уплаты налогов составляет на территории бывшей ГДР 3100 евро, то в Мюнхене она в среднем уже достигает 5100 евро.

Поэтому не удивительно, что именно в восточных землях Германии нередко можно услышать признания типа: «Я не праздную 3 октября как День объединения. Мой праздник 7 октября – День образования ГДР, мирного государства, которое ни с кем не собиралось воевать, тем более с Россией». Представляется, что сегодня многие бывшие граждане ГДР осознали, что слишком поздно поняли: власти ФРГ и не стремились объединить нацию, а хотели уничтожить конкурента, нередко производившего более дешево аналогичную продукцию и получить для собственных товаров дополнительный рынок размером в 17 млн человек.