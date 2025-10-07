Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан

Папа Римский Лев XIV намерен совершить свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан. Об этом информировала служба печати Святого престола.

"Приняв приглашение руководства государства и церковных властей страны, Папа Лев XIV совершит апостольский визит в Турцию с 27 по 30 ноября, совершив паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Затем по приглашению политического руководства и церковных властей Ливана понтифик побывает в этой стране с 30 ноября по 2 декабря", - указал глава службы печати Маттео Бруни.

В Изнике (древняя Никея) торжественные мероприятия по случаю юбилея первого Вселенского собора изначально планировалось провести в мае с участием предыдущего понтифика Франциска. Он скончался в апреле, его преемник на папском престоле Лев XIV сразу подтвердил, что намерен посетить Изник до конца года.