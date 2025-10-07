Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 19:24
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Москва
7 октября 2025 / 19:24
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
7 октября 2025 / 18:56
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан
7 октября 2025 / 17:32
Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан
© Christopher Furlong/ Getty Images/ТАСС

Папа Римский Лев XIV намерен совершить свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан. Об этом информировала служба печати Святого престола.

"Приняв приглашение руководства государства и церковных властей страны, Папа Лев XIV совершит апостольский визит в Турцию с 27 по 30 ноября, совершив паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Затем по приглашению политического руководства и церковных властей Ливана понтифик побывает в этой стране с 30 ноября по 2 декабря", - указал глава службы печати Маттео Бруни.

В Изнике (древняя Никея) торжественные мероприятия по случаю юбилея первого Вселенского собора изначально планировалось провести в мае с участием предыдущего понтифика Франциска. Он скончался в апреле, его преемник на папском престоле Лев XIV сразу подтвердил, что намерен посетить Изник до конца года.

Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
17:45
Кадыров заявил, что в Чечне не забудут протянутую Путиным руку в трудное время
17:32
Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан
17:17
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
16:58
В России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных
16:45
Медведев ответил на вопрос Трампа, что Киев намерен сделать с Tomahawk
16:30
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году
16:15
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
15:59
Володин отметил, что Россия благодаря Путину встала с колен
15:45
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
15:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 355 военных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения