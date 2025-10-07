Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ

Можно отметить, что в своем выступлении на заседании Валдайского клуба Владимир Путин не стал вступать в перепалку с президентом США Трампом, который нелицеприятно высказался о российских возможностях, назвав страну «бумажным тигром». Путин подчеркнул, что лучшим ответом являются дела, то есть, ситуация на поле военных действий.

Кстати, если смотреть не на слова, а на дела, стоит признать, что Дональд Трамп – тот западный лидер, который обозначает свое стремление к диалогу. Россия это ценит. Она готова к диалогу по широкому спектру вопросов. В данном случае Путин противопоставляет позицию Трампа, желающего разговаривать, и позицию других недоговороспособных западных политических лидеров, которые, кстати, никого не представляют, потому что утратили доверие своих народов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

