Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта

Нетаньяху формально дал свое согласие на план Трампа по Палестине в расчете на то, что этот план будет выполнен по израильскому сценарию. Можно сказать, что это решение вышло из-под палки. Израиль уже взял курс на то, что никакой Палестины не будет. Возможно, Нетаньяху решил, что в начале пусть не будет ХАМАСа, а Газа останется в подвешенном состоянии.

В тоже время в партии Нетаньяху достаточно влиятельных противников плана Трампа. Они считают, что, если оставить сектор Газа в таком свободном и не очень понятном виде, то следующему поколению израильтян неизбежно придется вести новую войну.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

