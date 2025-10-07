Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59

Нетаньяху формально дал свое согласие на план Трампа по Палестине в расчете на то, что этот план будет выполнен по израильскому сценарию. Можно сказать, что это решение вышло из-под палки. Израиль уже взял курс на то, что никакой Палестины не будет. Возможно, Нетаньяху решил, что в начале пусть не будет ХАМАСа, а Газа останется в подвешенном состоянии.

В тоже время в партии Нетаньяху достаточно влиятельных противников плана Трампа. Они считают, что, если оставить сектор Газа в таком свободном и не очень понятном виде, то следующему поколению израильтян неизбежно придется вести новую войну.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/80c53e0acf9069440f9ee23181d03795/

 

