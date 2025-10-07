Кадыров заявил, что в Чечне не забудут протянутую Путиным руку в трудное время

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что в регионе не забудут протянутую им руку в трудное для народа время.

"Мы безмерно благодарны Владимиру Владимировичу и никогда не забудем, как он протянул руку помощи в самые тяжелые для народа времена. Он поддержал моего дорогого отца, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, в деле восстановления мира и порядка. Благодаря этой решимости и доверию сегодня Чеченская Республика живет, развивается и гордится тем, что является прочной, неотъемлемой частью великой России", - указал он в своем Telegram-канале.

Руководитель региона отметил, что Путину удалось вернуть стране уверенность и достоинство, восстановить уважение к российскому слову и флагу, а также возродить веру людей в справедливость и государство.

"Его стратегическое мышление, мудрость и способность принимать судьбоносные решения легли в основу сегодняшней стабильности и побед. Владимир Владимирович - лидер, для которого служение Родине не просто долг, а первостепенная миссия. Его политика нацелена на укрепление и процветание России, на защиту ее интересов, культуры, традиций и духовных ценностей", - написал Кадыров.