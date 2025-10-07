Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
7 октября 2025 / 18:56
Политика
Политика
Макрон попал в политический цугцванг
Комментарий политолога Сергея Федорова
7 октября 2025 / 19:21
Макрон попал в политический цугцванг

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню 6 октября подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, глава государства принял отставку.

Срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики, составив 27 дней. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку в декабре 2024 года, проведя в кресла премьера чуть более трех месяцев.

Вечером 5 октября генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен огласил первую часть списка нового правительства страны. Среди 18 названных имен 13 министров из прежнего правительства сохранили свои посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. В общей сложности новое правительство, по данным СМИ, должно включать около 25 человек, оставшиеся имена должны быть обнародованы в ближайшее время.

Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он выразил недовольство подбором министров и заявил, что такой состав "не отражает разрыва" с прежней политикой. В связи с этим Ретайо обещал 6 октября утром собрать заседание стратегического комитета партии "Республиканцы". При этом один из вице-председателей партии, мэр Канна Давид Лиснар обещал покинуть ряды партии, если не будет достигнут консенсус по поводу дальнейшего пребывания "Республиканцев" в правительстве Лекорню.

На фоне этого политического раскола и последовала отставка премьера.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает в этой связи, что «скорее всего нынешний системный кризис во Франции закончится новыми досрочными парламентскими выборами.  Правительство после ухода премьера еще какое-то время будет исполнять свои обязанности до формирования нового. А внеочередные выборы в парламент, если состоятся, то они пройдут до Нового года.  Но проблема в том, что, во-первых, Макрону остается править полтора года, и он очень не хочет рассматривать возможность роспуска Парламента, хотя это единственный выход из положения. Результаты, судя по опросам, будут еще хуже для Макрона. Поэтому выхода из этого политического кризиса нет, а если Макрон назначит уже четвертого премьер-министра, то опять непонятно, на что он будет рассчитывать и каким образом он сможет сформировать большинство в Парламенте из очень разрозненных и оппозиционных друг другу политических сил, которые сейчас присутствуют в нижней палате. Доминируют крайне правые, крайне левые, и центристы «макронисты», которые погоды не делают. Эта комбинация «лебедь, рак и щука», не дает возможности правительству, которое теоретически может быть назначено, опираться на какое-то большинство в Парламенте, и причина кризиса, таким образом, не устраняется. Поэтому света в конце тоннеля не видно.  А если говорить об отставке Макрона, то теоретически есть такая возможность, но юридически сделать это крайне тяжело, и нужные сложные процедуры. Поэтому наиболее приемлемый выход - это, скорее всего, новые досрочные выборы в Парламент».

Эксперт также подчеркнул, что «правые партии, судя по опросам, сейчас наиболее популярны. Поэтому если будут новые выборы, то партия Марин Ле Пэн «Национальное Объединение» скорее всего, усилит свое присутствие в нижней палате.  Но это не гарантирует, что они получат абсолютное большинство голосов для того, чтобы сформировать свое правительство. А если оно получит просто относительное большинство, то это усилит их политические позиции, но не решает проблему кризиса, и политическая неустойчивость сохранится. Поэтому определенный выход в досрочных выборах в Парламент есть, но однозначно говорить, что это позволит преодолеть политический, вернее институциональный кризис французской 5-й республики не приходится».                   

