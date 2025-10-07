Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 19:45
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Москва
7 октября 2025 / 19:45
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
7 октября 2025 / 18:56
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
6 октября 2025 / 20:34
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
ООН: в Газе каждые 17 минут оказывается убитым или искалеченным один ребенок
7 октября 2025 / 17:58
ООН: в Газе каждые 17 минут оказывается убитым или искалеченным один ребенок
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

В результате действий Израиля в секторе Газа каждые 17 минут один ребенок в среднем оказывается убитым или искалеченным. С таким заявлением выступил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес.

Он отметил, что уже два года "дети платят самую высокую цену за кризис" в палестинском анклаве. "С момента ужасных событий, устроенных радикальной палестинской группировкой ХАМАС в Израиле, и когда последовала несоразмерная реакция Израиля, 61 тыс. детей были убиты или покалечены", - указал Пирес.

"Это означает, что в среднем каждые 17 минут одного ребенка убивают или калечат. Это неприемлемая, ошеломляющая цифра, с которой мы по-прежнему вынуждены жить сегодня", - заключил он.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

По данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, составило более 67 тыс., свыше 169 тыс. пострадали, еще по меньшей мере 460 местных жителей, включая 154 детей, умерли от голода. 

Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
США должны создать политического оппонента ЕС. Мнение
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
17:58
ООН: в Газе каждые 17 минут оказывается убитым или искалеченным один ребенок
17:45
Кадыров заявил, что в Чечне не забудут протянутую Путиным руку в трудное время
17:32
Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан
17:17
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
16:58
В России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных
16:45
Медведев ответил на вопрос Трампа, что Киев намерен сделать с Tomahawk
16:30
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимних Олимпийских игр в 2026 году
16:15
Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет кремировано
15:59
Володин отметил, что Россия благодаря Путину встала с колен
15:45
Helsingin Sanomat: Стубб намерен обсудить с Трампом поставки финских ледоколов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения