ООН: в Газе каждые 17 минут оказывается убитым или искалеченным один ребенок

В результате действий Израиля в секторе Газа каждые 17 минут один ребенок в среднем оказывается убитым или искалеченным. С таким заявлением выступил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес.

Он отметил, что уже два года "дети платят самую высокую цену за кризис" в палестинском анклаве. "С момента ужасных событий, устроенных радикальной палестинской группировкой ХАМАС в Израиле, и когда последовала несоразмерная реакция Израиля, 61 тыс. детей были убиты или покалечены", - указал Пирес.

"Это означает, что в среднем каждые 17 минут одного ребенка убивают или калечат. Это неприемлемая, ошеломляющая цифра, с которой мы по-прежнему вынуждены жить сегодня", - заключил он.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

По данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, составило более 67 тыс., свыше 169 тыс. пострадали, еще по меньшей мере 460 местных жителей, включая 154 детей, умерли от голода.