Politico назвала условие участия Трампа в саммите АСЕАН

Президент США Дональд Трамп приедет на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии Куала-Лумпуре в конце месяца только в том случае, если возглавит церемонию подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Сообщается, что Белый дом "обуславливает участие Трампа во встрече АСЕАН 26-28 октября согласием правительства Малайзии позволить ему председательствовать на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом в рамках саммита". Подобное мероприятие высокого уровня предоставит главе вашингтонской администрации "международную площадку" для представления себя в качестве "главного миротворца".

Администрация США также попросила организаторов саммита не допускать к участию в церемонии официальных лиц КНР, чтобы все внимание было сфокусировано на американском лидере.

Издание отмечает, что Трамп не скрывает желания получить Нобелевскую премию мира. Некоторое время назад Белый дом назвал семь стран, руководители которых поддержали выдвижение кандидатуры нынешнего президента США на получение этой награды. В поддержку Трампа выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля вблизи спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. 28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам встречи в Куала-Лумпуре.